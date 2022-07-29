بدء تجريب خدمة الجيل الخامس للاتصالات في مطار إسطنبول

أعلنت تركيا إطلاق خدمة الجيل الخامس للاتصالات "5 جي"، تجريبياً في محيط مطار إسطنبول الدولي، اليوم.

وشارك في مراسم إطلاق الخدمة التجريبية في المطار وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وقال الوزير إن تركيا تهدف من خلال خدمة الجيل الخامس لتقديم سرعة اتصالات كبيرة تمكنها من منافسة الشبكات العالمية.

ولفت إلى أن تركيا تشهد اليوم خدمة جديدة مثيرة للافتخار، وأنها بدأت تغطي مناطق محددة من المطار، بعد إتمام التحضيرات الأولية والبنية التحتية اللازمة من قبل مشغلي الشبكات.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين تجربة شبكة الجيل الخامس من خلال أجهزتهم المحمولة التي تدعم هذه الخدمة، في نقاط محددة تابعة لشبكات الاتصالات داخل مطار إسطنبول.

وأوضح أنه لدى اكتمال البنية التحتية الخاصة بخدمة "5 جي" ستكون متاحة لخدمة جميع المواطنين في عموم البلاد، مضيفا أن تركيا ستسرع في الفترة المقبلة من جهودها الرامية لإنشاء شبكة الجيل السادس.