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مطار إسطنبول الأول أوروبيا بعدد الرحلات اليومية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.07.2022 13:15
IHA مطار إسطنبول (IHA) مطار إسطنبول

حلّ مطار إسطنبول، في المركز الأول أوروبيا من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية خلال الفترة 22-28 يوليو/ تموز الحالي، بواقع 1327 رحلة.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول" بخصوص الرحلات بين 22 و28 يوليو.

وبذلك، تخطى مطار إسطنبول الدولي مطاري شارل ديغول الفرنسي، وسخيبول أمستردام الهولندي بعدد الرحلات في الفترة المذكورة.

وذكر التقرير أن مطار إسطنبول شهد ما معدله 1327 رحلة يومية في الفترة المذكورة، فيما شهد مطار أنطاليا 942 رحلة يومية ليحل في المرتبة الثامنة أوروبيا.

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