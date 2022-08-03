إسطنبول تعج بالسياح وأعداد الوافدين تتجاوز مستويات ما قبل الوباء

تزدحم العاصمة الاقتصادية التركية بالسياح فيما تجاوز عدد الوافدين إلى إسطنبول في يونيو/ حزيران مستويات ما قبل الوباء وأكثر من الضعف عما كان عليه قبل عام، في انتعاش مبشر بعد الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من مديرية الثقافة والسياحة الإقليمية الثلاثاء، أن عدد الزوار الأجانب في إسطنبول الذي يهيمن عليه الوافدون من أوروبا والولايات المتحدة، ارتفع قرابة 115% في يونيو/حزيران إلى أكثر من 1.47 مليون.

وتضاعف الرقم أكثر من الضعف مقارنة بـ 684.621 وافداً في يونيو/حزيران من العام الماضي. كما تجاوزت الأعداد هذا العام المستويات التي وصلت إليها قبل تفشي جائحة الفيروس المستجد. وزار حوالي 1.1 مليون و 1.36 مليون سائح أجنبي إسطنبول في نفس الأشهر من عامي 2018 و2019 على التوالي.

وأظهرت البيانات أن عدد الزوار الأجانب في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من هذا العام، ارتفع إلى أكثر من 6.75 مليون.

وتُعرف إسطنبول بأنها وجهة مميزة حيث تلتقي أوروبا بآسيا، ولطالما أسرت المدينة الزوار بثقافتها وفنها وتاريخها، وهي تشهد حالياً زيادةً كبيرةً في عدد الأجانب الذين يصلون للتسوق والسياحة الصحية.

وأظهرت البيانات أن السياح من ألمانيا تصدروا القائمة بين الدول في يونيو/حزيران بـ126.507 سائحاً، يليهم 117.169 سائحاً من روسيا ، و99.115 من إيران و96.604 من الولايات المتحدة و59.901 سائحاً من المملكة المتحدة.

ومن بين جنسياتٍ أخرى، زار حوالي 48.142 مواطناً فرنسياً إسطنبول في يونيو/حزيران، بالإضافة إلى حوالي 45.000 عراقي و40.057 كويتياً و36.290 من أوزبكستان و33.417 أردنياً.

كما وصل المدينة الأكبر في تركيا حوالي 28.935 سائحاً من إسرائيل وحوالي 25.443 من هولندا و 25.180 من إيطاليا.

ووفقاً لتقرير مجلس السفر والسياحة العالمي، من المقرر أن تحتل تركيا المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية هذا الصيف.

وتضاعفت عائدات السياحة في تركيا 3 مرات تقريباً في الربع الثاني، بينما قفزت أعداد الزائرين الأجانب في النصف الأول بالقرب من مستويات عام 2019، وفقاً لبيانات رسمية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 190% عن العام السابق لتصل إلى 8.72 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة الأسبوع الماضي أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد قفز 145% في يونيو/حزيران عن العام السابق إلى 5.02 مليون، حيث بلغ عدد الزوار في النصف الأول 16.37 مليون بزيادة 186% عن العام الماضي.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا تستهدف 37 مليار دولار من عائدات السياحة وجذب 47 مليون سائح هذا العام، ما رفع الهدف من 35 مليار دولار إلى 45 مليون دولار.

ويأمل المسؤولون في أن تشهد السياحة هذا العام أرقام عام 2019 أو تتجاوزها، عندما حقق حوالي 52 مليون زائر إيرادات بلغت 34 مليار دولار.

وفي عام 2021 ، تضاعفت إيرادات السياحة إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، منتعشة بعد تعرض القطاع لأسوأ آثار مترتبة عن كوفيد-19، لكنها ظلت أقل بكثير من المستوى المسجل عام 2019.