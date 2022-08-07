ضمن اتفاق إسطنبول.. تفتيش سفينة متجهة إلى أوكرانيا لتحميل الحبوب

بدأ الفريق المشترك في إسطنبول اليوم تفتيش السفينة "أوسبري إس" المتجهة إلى أوكرانيا بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

وأفاد مراسل الأناضول، أن السفينة تحمل علم ليبيريا، ورست شمالي إسطنبول حيث ستخضع للتفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

ولفت المراسل إلى أن السفينة ستتجه إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني لنقل حبوب من هناك.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من موانئ أوكرانيا، في الأول من أغسطس/ آب الجاري، متجهة إلى لبنان.