الأمن التركي في إسطنبول يقبض على إرهابي من بي كي كي قادم من إيران

ألقت فرق الأمن التركي في إسطنبول القبض على إرهابي من "بي كي كي/PKK" كان يستعد لتنفيذ عملية إرهابية.

وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، أن الإرهابي المذكور يدعى مهدي ميهجي، ويحمل لقب "سيدو بوتان غيوير"، وقد ألقي القبض عليه بعملية ناجحة.

وأشار الوزير التركي إلى أن ميهجي كان يحمل بطاقة شخصية مزورة وعبر إلى تركيا من إيران بناء على تعليمات من "مراد قره يلان"، أحد قياديي "بي كي كي" الإرهابي.

وقال إن ميهجي كان ينتمي إلى ما يسمى بالقوات الخاصة للتنظيم ويقدم تدريبات على التفجير بالقنابل، وجاء إلى إسطنبول لتنفيذ عملية أو الإشراف عليها.

في سياق متصل، أكّدت الداخلية التركية في بيان لها أن العملية التي نفذتها مديرية فرع الاستخبارات في مديرية أمن إسطنبول أسفرت أيضًا عن توقيف 3 أشخاص آخرين مع ميهجي.

وأشار البيان إلى أن الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال عمليات التفتيش أسلحة ووثائق مزورة ومعدات رقمية لم يكشف عن فحواها.

وبحسب البيان، أظهرت التحريات أن ميهجي انضم إلى "بي كي كي" عام 2014.

وينشط "بي كي كي" في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.