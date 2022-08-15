القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

أمطار غزيرة تشهدها مدينة إسطنبول صباح اليوم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.08.2022 15:03
آخر تحديث في 15.08.2022 16:51
تأثيرات السيول صباح اليوم في إسطنبول DHA تأثيرات السيول صباح اليوم في إسطنبول (DHA)

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في عرقلة المرور في الطرقات الرئيسية والأزقة ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية، أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت بعض أجزاء السوق المسقوف التاريخي في منطقة الفاتح، وتدفقت إلى المحال التجارية.

كما تسببت السيول في عرقلة حركة المرور من منطقة أمينونو إلى سيركجي، وتعطلت حركة الترامواي بين المحطات.

وفي الشطر الآسيوي من إسطنبول، أفاد شهود عيان أن جدار مطعم في منطقة بيكوز انهار على عامل في مطعم، لتتوجه فرق الإنقاذ والإسعاف على الفور، كما انهار سقف مركز تجاري في نفس المنطقة أيضا دون أضرار بشرية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق انطلقت في مدينة إسطنبول اليوم السبت الدورة السادسة لمنتدى الشرق الشبابي...
مختارات