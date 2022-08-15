أمطار غزيرة تشهدها مدينة إسطنبول صباح اليوم

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في عرقلة المرور في الطرقات الرئيسية والأزقة ما أثر بشكل سلبي على حياة المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية، أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت بعض أجزاء السوق المسقوف التاريخي في منطقة الفاتح، وتدفقت إلى المحال التجارية.

كما تسببت السيول في عرقلة حركة المرور من منطقة أمينونو إلى سيركجي، وتعطلت حركة الترامواي بين المحطات.

وفي الشطر الآسيوي من إسطنبول، أفاد شهود عيان أن جدار مطعم في منطقة بيكوز انهار على عامل في مطعم، لتتوجه فرق الإنقاذ والإسعاف على الفور، كما انهار سقف مركز تجاري في نفس المنطقة أيضا دون أضرار بشرية.