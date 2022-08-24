بأكثر من 3.8 مليون مسافر.. مطار إسطنبول خامس أكثر مطارات العالم ازدحاماً

حل مطار إسطنبول بين أكثر 5 مطارات ازدحاما في العالم في شهر أغسطس/ آب الجاري بتجاوز عدد المسافرين عبره حاجز الـ 3.8 مليون .

وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، الثلاثاء، إن مطار إسطنبول حافظ على مكانته في القمة بين المطارات الأوروبية.

وأشار الوزير التركي، في تغريدة، أنه أضحى خلال أغسطس/آب الجاري من بين أكثر 5 مطارات ازدحاما في العالم.

وحل مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالميا للمطارات الأكثر ازدحاما بـ4 ملايين و750 ألف مسافر في أغسطس الجاري، تلاه مطار دبي (الإمارات) بـ4 ملايين و92 ألف مسافر.

وجاء في المرتبة الثالثة مطار دالاس (أمريكا) بـ3 ملايين و928 ألف مسافر، ثم مطار طوكيو (اليابان) بـ3 ملايين و843 ألفا، وخامسا مطار إسطنبول بـ3 ملايين و807 آلاف مسافر.



وفي الفترة 22-28 يوليو/ تموز الماضي حلّ مطار إسطنبول في المركز الأول أوروبياً من حيث متوسط عدد الرحلات اليومية بواقع 1327 رحلة، كما تصدر المطارات الأوروبية بعدد المسافرين خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بواقع 5 ملايين و996 ألفا.



وفي يوليو الماضي أيضاً، اختارت مجلة "ترافل آند ليجور" الأمريكية السياحية، مطار إسطنبول كثاني أفضل مطار دولي، بعد مطار "تشانغي" السنغافوري.



ومنذ افتتاح الرئيس التركي المرحلة الأولى من المطار في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حصد العديد من الجوائز العالمية، وتقدر المساحة التي بني عليها بنحو 76.5 مليون متر مربع.



ويهدف مطار إسطنبول الجديد لتحويل المدينة إلى محطة رئيسية على خريطة الطيران العالمي، بفضل موقعه الجغرافي المميز ومحطاته الكبيرة ومدرجاته المستقلة، ومرافقه العامة التي توفر أجود الخدمات في القطاع.