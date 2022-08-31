تحت آيا صوفيا.. أنفاق تسلط الضوء على تاريخ أشهر مساجد إسطنبول قاطبة

تحت الأعجوبة المعمارية في جامع آيا صوفيا الكبير، توجد الكثير من الألغاز التاريخية التي يعمل الباحثون على كشفها في الأنفاق والأقبية والقبور.

وقد اجتذب مسجد آيا صوفيا الكبير آلاف الزوار منذ إعادة افتتاحه أمام المسلمين للصلاة عام 2020. لكن قلة من الناس يعلمون أن تحت هذه التحفة المعمارية التي تزين قلب إسطنبول، توجد شبكة من الأنفاق والأقبية والقبور.

ويواصل البروفيسور حسن فرات ديكر وفريقه استكشاف "ما تحت آيا صوفيا" ودراسة الهياكل المعقدة أسفل المبنى الذي أعيد تشييده 3 مرات خلال تاريخه الذي يعود إلى العصر البيزنطي.

ويشغل ديكر منصباً أكاديمياً في كلية الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة السلطان محمد الفاتح، التي أقيمت على يد مؤسسة أنشأها محمد الثاني، السلطان العثماني الذي فتح إسطنبول وحوّل آيا صوفيا من كاتدرائية إلى مسجد.

وقبل عامين من الآن، رسم الباحثون خرائط للأنفاق التي يعود إليها الفضل في المحفاظة على آيا صوفيا من أضرار الرطوبة الزائدة بعملها كنظام تهوية طبيعي. وقاموا بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للأنفاق التي يصل طولها إلى حوالي كيلومتر واحد.

وإلى جانب الأنفاق، يوجد مقبرة من 3 غرف على عمق 4 أمتار تحت الأرض في القسم الشمالي الشرقي من المسجد، يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي حسب المؤرخين.

ويمكن الوصول إلى بعض الأنفاق والأقبية من باب سحري أسفل شجرة كستناء جنوب غرب آيا صوفيا، على بعد مترين فقط تحت السطح.

وفي معرض حديثه عن هذه الأنفاق قال ديكر: "تتمتع آيا صوفيا بتاريخ ثري تحت السطح حيث يوجد على عمق 4 أمتار مقبرة بنيت قبل وقت طويل من بناء آيا صوفيا. وهي في الواقع أقدم مبنى معماري عثر عليه في المنطقة المجاورة مباشرة لآيا صوفيا وهي مرتبطة بمباني أخرى تحت الأرض من خلال إضافة أنفاق اتصال في السنوات اللاحقة".

وأضاف: "هدفنا التوثيق المعماري للبنية التحتية لآيا صوفيا، وكذلك لبنيتها الفوقية، وزيادة الوعي من أجل القضاء على المشاكل القائمة".

وأشار إلى أن البحث عن المباني تحت الأرض والحفاظ عليها وتوثيقها أمر مهم سواء من حيث حماية المسجد أو الكشف عن المكونات المعمارية الأخرى الموجودة تحت الأرض والمرتبطة به.

مشيراً إلى أن "بناء مسجد آيا صوفيا القائم حتى اليوم، بدأ عام 532 واكتمل في 537" وأن المساحة الرئيسية في هذا المبنى مغطاة بالطوب على أربعة أقواس تدعمها أربعة أرصفة.

وأشار إلى إزالة حوالي 4 أطنان من الأنقاض والطين في نطاق أعمال التنظيف التي تم تنفيذها العام الماضي. ولفت إلى وجود هياكل أقبية تحت الحديقة بمسافة مترين أمام الواجهة الشمالية الغربية، قائلاً إنها مساحات البنية التحتية من الردهة الأصلية لآيا صوفيا.

وأوضح أن معظم المساحات الموجودة تحت الأرض في آيا صوفيا تم بناؤها لأعمال السباكة والتهوية، مضيفاً أنه من الصعب عبور الأنفاق نظراً لضيقها.

وأوضح: "حتى التنفس ليس سهلاً في هذه الأنفاق... عندما نفكر في الوقت الذي شُيدت فيه، يمكننا أن نفهم مدى صعوبة تحرك الناس في هذه الأماكن المظلمة التي لا يمكن استخدامها لأي غرض آخر" معتقداً أن الأنفاق تمتد أسفل آيا صوفيا حتى برج الفتاة حتى جزر الأميرات على بعد كيلومترات في بحر مرمرة.

وبحسب ديكر فإن تجميع المباني أسفل آيا صوفيا يدل على أنها كانت تستخدم على الأرجح كمستودعات تخزين "لمواد معينة في مكان لم يرغب الناس في الكشف عنه". وأضاف أن "هذه الأماكن بحاجة إلى ترميم جدي".

يذكر أن مسجد آيا صوفيا ظل كنيسة لمدة 916 عاماً وتحول إلى متحف لمدة 86 عاماً، ولكن من 1453 إلى 1934 أي ما يقرب من 500 عام، كان مسجداً. وفي عام 1985، أضيف آيا صوفيا إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو. وهو إلى اليوم من بين أفضل الوجهات السياحية في تركيا ويمكن زيارته بوصفه مسجداً منذ عام 2020.