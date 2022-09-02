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السلطات التركية تنجح في تعويم سفينة شحن جنحت في مضيق البوسفور

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.09.2022 13:44
آخر تحديث في 02.09.2022 13:54
الأناضول الأناضول

تمكنت السلطات التركية، فجر اليوم الجمعة، من تعويم سفينة شحن قادمة من أوكرانيا بعد جنوحها في مضيق إسطنبول المعروف بالبوسفور.

ومساء الخميس، جنحت سفينة الشحن "ليدي زهما" نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك المطلة على المضيق.

وذكرت مصادر صحفية أن فرق تابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية، نجحت في تعويم السفينة التي تحمل علم ليبيريا.

وشاركت عدة قاطرات للإنقاذ وزورقان في عملية التعويم التي ساندتها أيضًا فرق من قيادة خفر السواحل.

وبعد انتهاء تعويم السفينة البالغ طولها 173 مترًا، فتحت السلطات المعنية مضيق إسطنبول أمام حركة السفن.

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