تمنى للطلاب التوفيق في العام الدراسي الجديد.. أردوغان: التعليم أولى الركائز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعليم كان الركيزة الأولى التي سعت حكومات "العدالة والتنمية" للنهوض بها، متمنياً التوفيق للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والبلاد في بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية أقيمت، الاثنين، بإحدى المدارس الثانوية في مدينة إسطنبول، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقال أردوغان إن التعليم كان الركيزة الأولى، من بين الركائز الأربع، التي سعت حكومات حزب العدالة والتنمية للنهوض بها عندما وصلت إلى السلطة قبل 20 عاماً، وبعدها الصحة والأمن والعدل.

وأضاف:" لم نتخلّ أبداً عن أولويتنا في التعليم مهما كانت الظروف، وخصصنا الحصة الأكبر من الموازنة سنوياً للتعليم".

وأردف: "ضاعفنا أعداد الصفوف الدراسية وحللنا مشكلة الازدحام، وعززنا عدد المدرسين بتوظيف 750 ألف معلم جديد، وحدثنا المدارس، ورفعنا عدد صالات الرياضة إلى 11 ألفاً و860 وعدد المخابر إلى 52 ألفاً و870".

وبدأ، اليوم الاثنين، العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 في عموم مدارس تركيا، بعد العطلة الصيفية، وتشير تقديرات وزارة التربية التركية بوصول عدد الطلاب، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، إلى 19 مليون، يشرف على تدريسهم نحو 1.2 مليون معلم.