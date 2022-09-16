الأمن التركي يوقف 4 إيرانيين في اسطنبول بتهمة التجسس والاتجار بالبشر

اعتقلت الشرطة في اسطنبول، الجمعة، أربعة مواطنين إيرانيين للاشتباه في قيامهم بالتجسس وتزوير وثائق رسمية والاتجار بالبشر.

وصادرت فرق مكافحة تهريب المهاجرين والبوابات الحدودية 167 جواز سفر تركي وأجنبي معظمها مسروق، بالإضافة إلى وثائق هوية أخرى ورخص قيادة ومعدات التجسس.

وجرت المداهمة في منزل في حي إسنيورت بالمدينة بعد بلاغ حول الاتجار بالبشر والتزوير.

أثناء تفتيش المنزل، اكتشف رجال الأمن مجموعة من الوثائق غير القانونية. ووجدوا 67 جواز سفر تركيًا منها 58 مسروقة و110 جواز سفر أجنبيًا و51 منها مسروقًا وستة رخص قيادة و20 بطاقة هوية وطنية وستة تصاريح إقامة تركية وبطاقات هوية وطنية من 20 دولة مختلفة وست بطاقات هوية مزورة جاهزة لأن تطبع.

كانت هناك أيضًا رخص قيادة من 13 دولة وتصاريح إقامة من 9 دول بالإضافة إلى طوابع دخول وخروج من دول مختلفة.

وكشفت العملية أيضًا عن جواز سفر أخضر مزور من جمهورية تركيا صادر باسم المشتبه به ف. س.

و في نطاق العملية، تم ضبط مجموعة من معدات التجسس مثل أجهزة للتنصت والكاميرات الخفية والماسحات الضوئية للكشف عن أجهزة التنصت.

فيما زعم صاحب المسكن ف.س في إفادته أنه استأجر منزله لهذا اليوم وليس له علاقة بالوثائق المزورة.

وحول أجهزة التجسس المضبوطة، ادعى أنه متزوج ولكن لديه علاقة أخرى وأن زوجته ربما تكون قد وضعت الأجهزة للقبض عليه.

كما نفى معرفته بجواز السفر الأخضر المزور الذي يحمل اسمه وصورته زاعمًا أنه يراه للمرة الأولى.

من ناحية أخرى تم اكتشاف أن ج. ب. وزوجته ب. أ. دخلا تركيا منذ يومين. وزعموا أنهما جاءا لقضاء شهر العسل وأنكرا أي معرفة بجوازات السفر والأجهزة.

نقل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد الإجراءات في مركز الشرطة. وتم القبض عليهم بتهمة الاتجار بالبشر وتزوير وثائق رسمية وتقديم معلومات حكومية سرية للتجسس السياسي والعسكري.