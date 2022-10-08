مفتي أوسكودار في إسطنبول الآسيوية يعزز شغفه بركوب الدراجات ويقود همم الشباب

متخلياً عن صورته النمطية، يجمع عزت يابجي بين عمله كمفتي منطقة أوسكودار الواقعة على الجانب الآسيوي من إسطنبول وشغفه الكبير بركوب الدراجات، حيث يقود مجموعة من الشباب كل يوم أحد للقيام بجولة بالدراجات في المدينة الرائعة الجمال، معترفاً أنه يعيش حلم طفولته المتمثل في امتلاك دراجة وركوبها بحرية.

وتعود فكرة ركوب الدراجات بانتظام مع الشباب عند يابجي إلى السنوات الأولى للوباء، حيث قال: "كنت أقود بمفردي كل أسبوع وأقابل عدداً قليلاً من الأصدقاء الذين أرادوا الركوب معي. وقد اعتدنا الخروج من المسجد في الصباح ورآنا بعض الشباب الذين يحضرون الصلاة وسألونا عما إذا كان بإمكانهم الانضمام. وسرعان ما أصبح لدينا العديد من الدراجين الشجعان".

ومع تراجع الوباء التمع شغف يابجي بسبب تواجد عدد قليل من المركبات في الشوارع وتحول المزيد من الناس إلى الركوب بمفردهم، وراح يتصاعد أكثر فأكثر: "اقترح أحد إخواننا المرافقين لنا أن نجعلها مجموعة رسمية وأن نطلق على أنفسنا -عجلتان وعالمان- فنفذنا الفكرة وصار لدينا الآن قمصان مطبوعة بهذا الشعار".

ويجتمع المفتي ورفاقه الشباب بمن فيهم الأئمة الشباب وأعضاء من المصلين كل يوم أحد، في مسجد في أوسكودار، ويوقفون الدراجات في الخارج قبل أداء صلاة الفجر. "نتيح لهم كل شيء. نصلي أولاً ثم نمارس الرياضة بركوب الدراجة حيث نقوم بجولة في إسطنبول ونعطي لهم درساً في التاريخ أيضاً".

وعن سر نجاحه في الترويج لركوب الدراجات بين الشباب في ساعة مبكرة جداً يوم الأحد، قال: "نحن نتواصل اجتماعياً هنا. إذ يتعرف الناس على بعضهم البعض. ولا يستغرق الأمر سوى بضع ساعات قبل الظهر. هذا نشاط مثمر للشباب بدلاً من قضاء يومهم أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة". مشيراً أنه نظراً للاهتمام المتزايد، راحوا ينظمون الآن حملة لشراء دراجات للشباب الذين لا يستطيعون شراءها.

وأوضح يابجي أن هدفه الأساسي هو جذب الشباب إلى المسجد مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. وقد نجح الأمر وصار المزيد من الشباب يأتون إلى المسجد. "لقد أحبوا ذلك كثيراً ومن خلال التحدث إليهم، انضم إلى المجموعة المزيد من الأشخاص".

وبمرور الوقت، نمت أنشطة مجموعة هواة ركوب الدراجات، وأصبح يابجي يرافق الشباب الآن في اجتماعات أسبوعية في المسجد حيث يقرؤون الكتب معاً ويلتقون بالكتّاب.

وأكد يابجي أنهم يتبعون خطى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في محاولتهم تحبيب الناس بالدين وترغيبهم به. مشيراً إلى أن نبي الرحمة لم يتوقف قط عن الحديث عن الإسلام وحاول دائماً إقناع الناس باعتناقه، بل جرب كل الطرق لذلك. وقال: "علينا أن نفعل الشيء نفسه لإحضار شبابنا إلى المسجد لأنهم يقضون وقتاً أطول في الشوارع والمقاهي ولا يدخلون المساجد. ومثلما قال الله للنبي أنه لن يؤيده أحد إذا استخدم لغة فظة تجاه الناس، علينا أن نغير لغتنا ونهجنا".