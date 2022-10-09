الرئيس التركي يشارك في الجمعية العمومية لأكبر تجمع شبابي في إسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في اجتماع الجمعية العمومية الخامسة لوقف الشباب التركي بمدينة إسطنبول.

وقال في كلمة له خلال الاجتماع، إن المنزعجين من فعاليات وأنشطة وقف الشباب التركي يرفعون مستوى الأكاذيب والافتراءات ضده.

وأوضح أن وقف الشباب التركي يعد أكبر تجمع للشباب في تركيا من خلال عدد أعضائه الذي يفوق 300 ألف.

وأثنى أردوغان على جهود الوقف وخدماته المقدمة للشباب من منح ومساكن طلابية وفعاليات وأنشطة رياضية وثقافية.

وأشاد أردوغان بدور الشباب في نهضة البلاد، مبينا أن شباب تركيا يسيرون على خطى السلطان محمد الفاتح الذي قام بفتح اسطنبول وهو شاب.

وأكد الرئيس التركي أن حكومته أسست للشباب البنية التحتية اللازمة لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم على الإبداع والابتكار.