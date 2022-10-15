البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم قرضاً لدعم شبكة مترو إسطنبول

قدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضاً إضافياً بقيمة 75 مليون يورو لبلدية إسطنبول الكبرى لدعم بناء خط مترو غوزتيبه -أتاشهير- عمرانية على الجانب الآسيوي بالمدينة، وفقاً لما أعلنته إدارة البنك يوم الجمعة.

ويعتبر القرض امتداداً لقرض سابق بلغت قيمته 94.7 مليون دولار قُدّم للمدينة عام 2019.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مشروع البناء هو مبادرة "انطلاق" في إطار برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم استثمارات المدينة في الحلول الخضراء والمستدامة التي تعزز إزالة الكربون.

وانضمت إسطنبول إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2021. كما أن المدن التركية مثل إزمير وغازي عنتاب والعاصمة أنقرة من الأعضاء النشطين في هذا البرنامج الرائد.

وخلال حفل توقيع القرض الإضافي، قالت نانديتا بارشاد العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنها سعيدة بالتوقيع على أول مشروع للمدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إسطنبول. وأضافت: "إن هذا المشروع من شأنه دعم التنقل الحضري المستدام وتقليل أوقات الرحلات والازدحام المروري وتلوث الهواء وتحسين نوعية حياة المواطنين".

كما يعزز هذا المشروع أيضاً التطور الاجتماعي والإدماج من خلال برنامج تعليمي لـ 400 شاب في شركة مترو إسطنبول وتطوير خطة عمل لتكافؤ الفرص.

وتعد إسطنبول واحدة من أكبر المدن في برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يضم الآن أكثر من 50 مدينة، ويتطلع البنك إلى العمل على العديد من المشاريع الأخرى لدعم طموح المدينة لجعلها أكثر خضرة وأكثر ملاءمة للعيش.

وستلتزم إسطنبول بتطوير خطة عمل المدينة الخضراء من حيث التحديات البيئية المحلية وطرح خطة للاستثمار المستهدف وإجراءات أخرى لتسهيل مسار صافي للوصول إلى صفر كربون.

من جانبه قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، إن شبكات السكك الحديدية تلعب دوراً كبيراً في رؤية مستقبل إسطنبول.

وأضاف: "نحن نستثمر بكثافة في خطوط المترو الصديقة للبيئة والمريحة والسريعة. وتبني إسطنبول حالياً أكثر من خط مترو في وقت واحد".

يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد المستثمرين المؤسسين الرائدين في تركيا. وقد استثمر أكثر من 17.2 مليار يورو في 385 مشروعاً في البلاد منذ عام 2009، معظمها في القطاع الخاص.