أقار يتفحص برفقة وزير البنية التحتية الأوكراني مركز شحن الحبوب بإسطنبول

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف زيارة إلى مركز التنسيق المشترك المعني بشحن الحبوب.

جاء ذلك بعد لقاء جرى بينهما اليوم في قصر قلندر الذي احتضن محادثات اتفاق إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وتلقى الوزيران معلومات حول الأعمال المستمرة في مركز التنسيق المشترك الذي يقع داخل حرم جامعة الدفاع الوطني التركية في إسطنبول.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الزيارة، أشار أقار إلى مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق إسطنبول المعني بممر الحبوب في البحر الأسود.

وكشف أن هذه الفترة شهدت خروج 345 سفينة من الموانئ الأوكرانية محملة بـ7 ملايين و700 ألف طن من الحبوب.