وزراء خارجية منظمة الدول التركية يعقدون جلسة طارئة بإسطنبول الاثنين

تستضيف إسطنبول، يوم غد الإثنين، اجتماعا طارئا لمجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية أن الاجتماع سيناقش تحضيرات قمة زعماء المنظمة المزمع عقدها في مدينة سمرقند في 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما سيناقش الاجتماع الطارئ القضايا ذات الأولوية المطروحة على جدول أعمالها، بحسب البيان.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء وهي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، فيما سيشارك وزراء خارجية المجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وكان مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية عقد آخر اجتماع له افتراضيًا يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، على خلفية الأحداث التي شهدتها كازاخستان حينها.