في فعالية دولية.. إطلاق مشروعي V Mall İstanbul وV Metroway في إسطنبول

استضافت اسطنبول فعالية دولية كبيرة تحت عنوان "اليوم العالمي للإيجار بقطاع التجزئة" وذلك بتنظيم من شركة ECE العالمية المتخصصة في تشغيل المراكز التجارية وبحضور 430 علامة تجارية عالمية ومحلية.

وشهدت الفعالية عرضا لمشروعي المركزين التجاريين الجديدين V Mall İstanbul وV Metroway، وهما من أهم المشاريع التجارية في قطاع البيع بالتجزئة في اسطنبول بعد التعافي من جائحة كورونا.

والمشروعان تابعان لشركة إسراء القابضة İsra Holding الرائدة في مجال العقارات والطاقة والانشاءات.

وشاركت في الفعالية المديرة التنفيذية لشركة ECE، جوانا فيشر، حيث تحدثت عن مستقبل قطاع المراكز التجارية، وذكرت عدة مؤشرات عن التعافي السريع لهذا القطاع وارتفاع معدلات الطلب على التشغيل حول العالم وفي تركيا بخاصة.

اهتمام كبير بمشروعي V Mall İstanbul و V Metroway

جان ميتليان مدير التأجير، قدم عرضاً تفصيلياً عن مركزي V Mall İstanbul وV Metroway اللذين طورتهما شركة إسراء القابضة İsra Holding وهي أحد الاستثمارات الاستراتيجية في سوق المراكز التجارية في تركيا.

وتطرق في حديثه عن الموقع الاستراتيجي المتميز للمشروعين إذ يقعا وسط العديد من المشروعات الهامة والضخمة في منطقة باشاكشهير كمستشفى جام وساكورا وحديقة الأمة والملعب الأوليمبي. كما يفصلهم عن مطار إسطنبول الجديد 4 محطات مترو فقط.

وتحيط بالمشروعين آلاف الوحدات السكنية الفخمة بمنطقة باشاكشهير إحدى أسرع مناطق إسطنبول نموا وتطورا من الناحية الاقتصادية.

تاولي: سعيد بالتفاعل الكبير من العلامات التجارية، وأرجو أن يعود بالخير والنفع على شركائنا الدوليين وبلادنا

من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة إسراء القابضة İsra Holding عبد الرحيم تاولي سعادته بالتفاعل الكبير من ممثلي العلامات التجارية العالمية بمشروعي V Mall İstanbul وV Metroway، وقال إنه متفائل من النمو التجاري المستمر في تركيا، وأضاف "من خلال النموذج التمويلي التشاركي الذي تتبعه شركاتنا، استطعنا تطوير مشاريع ضخمة تعود بأرباح عالية على شركائنا، وتسهم في تحقيق رؤية التمويل التشاركي الغير معتمد على البنوك". وأضاف: "من خلال بنية الصناديق الاستثمارية والمشاركات المتعددة، حققنا مساهمات كبيرة مع عدد من الشركاء من دول عديدة وخاصة من الكويت وقطر وألمانيا".

مشروعي V METROWAY وV MALL İSTANBUL نجمان يسطعان في سماء قطاع التجزئة في تركيا

تجري أعمال البناء في مشروع V Mall İstanbul على قدم وساق. ويتألف المشروع حسب التراخيص من 161 محلا تجاريا، وأماكن خدمات عامة، ومواقف سيارات كهربائية وعادية، وحديقة داخلية، وسيكون مجهزا بأحدث التقنيات في مجال الديجتال والرقمنة ليكون أول مركز تجاري مدعوم رقمياً في تركيا.

أما مركز V METROWAY والمعروف سابقاً باسم بالاديوم، فهو نتيجة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، ويتألف من 76 محلا تجاريا وخدمات بالإضافة الى مواقف سيارات مغلقة. ومن المخطط افتتاحه في الربع الثاني من عام 2023.

وفي وقت سابق، أعلن في مؤتمر صحفي توقيع اتفاقية التشغيل بين شركة إسراء القابضة İsra Holding وECE تركيا لتشغيل كلا المركزين التجاريين.

وشركة ECE هي شركة عالمية مقرّها الرئيسي في ألمانيا، تعمل في مجال تشغيل المراكز التجارية لأكثر من 55 عام، وتدير مئات المراكز التجارية حول العالم.