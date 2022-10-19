الهلال الأحمر التركي ينشأ مصنعاً للوحدات السكنية لدعم الاحتياجات الإنسانية

أنشأ الهلال الأحمر التركي مصنعاً جديداً يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية في تركيا وخارجها من خلال إنتاج وحدات سكنية يمكن تجميعها بسهولة.

ويقع المصنع المقرر افتتاحه قريباً في ولاية ملاطية شرق تركيا، وهو يلبي احتياجات المنظمة غير الحكومية ويعزز المساعدة الإنسانية للبلدان الأخرى أيضاً.

واستطاع المصنع الجديد قبل افتتاحه بشكل رسمي تقديم وحدات سكنية مسبقة الصنع للنازحين في كل من سوريا وأوكرانيا.

وأثناء قيامه بجولة مع الصحفيين في المصنع في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال كرم كنيك رئيس الهلال الأحمر التركي، إن المصنع هو أكبر مركز إنتاج للوحدات السكنية الخاصة بالمتضررين من الكوارث في العالم. وهو يمتد على مساحة 37.000 متر مربع، ويقوم بتصنيع وحدات سكنية للجمعيات الخيرية الدولية أيضاً.

وأقيم المصنع الجديد على أنقاض مصنعٍ قديم للعربات، وهو يعد مصدر فخر للمؤسسة الخيرية، حيث أشار كنيك إلى أنهم اعتادوا الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجات الإسكان التي قاموا بتسليمها في الماضي. ومساهمةً منهم في مبادرة تركيا "المحلية والوطنية" والتي تهدف إلى قطع الاعتماد على الواردات في كل مجال من الدفاع إلى السيارات، عمل المصنع على امتلاك القدرة على إنتاج وحدات من الصلب الخفيف بحجم إجمالي يبلغ حوالي مليون متر مربع سنوياً تكفي لإنتاج حوالي 70.000 وحدة سنوياً.

وأضاف أنهم يمنحون الأولوية حالياً للوحدات المنتجة التي تحتاجها المؤسسات الخيرية، مثل مراكز التبرع بالدم التي تم إنشاؤها في 81 ولاية في تركيا كون الهلال الأحمر التركي هو المنظمة غير الحكومية الرائدة المكلفة بإدارة حملات التبرع بالدم.

كما تم إرسال 2000 من الوحدات الجاهزة إلى سوريا التي مزقتها الحرب، والتي تضم 2000 أسرة نازحة في ذلك البلد.

وتمول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى المصنع لإنتاج وحدات لها. كما أوفدت أطقم الهلال الأحمر إلى أماكن مختلفة في العالم لتركيب الوحدات التي تطلبها تلك المنظمات.

وفي أحد أركان المصنع، أظهر كنيك مثالاً على الوحدات السكنية التي أرسلوها إلى أوكرانيا الغارقة في الحرب، وفي زاوية أخرى كانت هناك منازل مسبقة الصنع تم تركيبها في المدارس في جميع أنحاء تركيا، لتكون بمثابة رياض أطفال صغيرة. كما يلبي المصنع احتياجات سكان المناطق التي ضربتها الزلازل حيث أنتج تسعون منزلاً للأشخاص المحتاجين إلى مساكن مؤقتة خلال زلازل إيلازيغ. وإلى جانب المساعدة الإنسانية، ينتج المصنع وحدات سكنية للعمال في منشأة للغاز الطبيعي في زونغولداك، وهي ولاية شمالية حيث سيتم استخراج ما اكتشفته تركيا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

يذكر أن الهلال الأحمر التركي الذي تأسس قبل 154 عاماً، بدأ عمله الخيري في إسكان المتضررين بالخيام التقليدية، ثم تفرّع في السنوات التالية ويدير الآن مركزاً للبحث والتطوير في مجال العمل الإنساني.

وفي هذا السياق قال كنيك: "لقد سمح لنا البحث والتطوير بتحسين الخدمات اللوجستية لدينا. وتتكون الوحدات النمطية هنا من 21 وحدة يمكن حملها بواسطة شاحنتين إذ يمكن حمل 10 وحدات في شاحنتين. وهذا يساعدنا أيضاً على تقليل بصمتنا الكربونية" مفتخراً أيضاً بأن جميع الآلات التي يستخدمونها في المصنع تم تصميمها وإنتاجها من قبل الشركات التركية.

وأضاف:"عندما يبدأ المصنع الإنتاج بكامل طاقته، سنقوم بتوظيف 1000 فرد وسيسهم ذلك في الاقتصاد المحلي. كما نعمل على تعزيز الصادرات إلى دول مثل قطر والمملكة المتحدة والمجر والشرق الأوسط وألمانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر التركي هو منظمة وطنية تعتمد فقط على التبرعات ولا تحصل على أي نصيب من ميزانية الدولة.