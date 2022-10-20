مطارات إسطنبول تستقبل 70 مليون مسافر خلال 9 أشهر

شهدت مطارات إسطنبول، زيادة في أعداد الركاب، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، حيث استخدمها خلال هذه الفترة 70 مليونا و124 ألفا و741 راكبا.

وزاد عدد ركاب مطارات المدينة، خلال هذه الفترة، 27 مليونا و487 ألفا و713 راكباً، مقارنة بالأشهر الـ 9 الأولى من العام الفائت.

وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة المطارات التركية (DHMİ)، فقد استخدم 47 مليونا او571 ألفا و888 راكباً مطار إسطنبول الدولي، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ سبتمبر/ أيلول 2022.

وبلغت نسبة الزيادة في ركاب الخطوط الدولية بمطار إسطنبول، 102 بالمئة خلال هذه الفترة، وبلغ عددهم 35 مليونا و385 ألفا و139 راكباً.

وعبر مطار صبيحة غوكتشن الدولي، سافر 22 مليونا و552 ألفا و853 راكباً، منهم 11 مليونا و164 ألفا و61 راكباً على الخطوط الدولية.

هذا وبلغ إجمالي عدد الركاب الذين سافروا عبر مطارات إسطنبول، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، 70 مليونا و124 ألفا و741 راكباً، منهم 46 مليونا و549 ألفا و200 راكباً على الخطوط الدولية.