القائم بأعمال السفارة السعودية بالإنابة يزور يلدريم بعد تعرضه لحادث سير

زار القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة بالإنابة محمد الحربي، السبت، وكيل رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، بعد تعرضه لحادث سير الذي وقع في أذربيجان الخميس الماضي.

وقام الحربي بزيارة يلدريم في مشفى باشاك شهير تشام ساكورا في إسطنبول، للاطمئنان على صحته إثر الحادث.

وتعرض يلدريم لحادث سير في أذربيجان أثناء مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الزيارة الرسمية التي أجراها لها، أثناء توجهه من مدينة جبرائيل إلى زنغيلان، ليتم نقله بمروحية إلى العاصمة باكو.

وبعد استقرار وضعه الصحي نقل يلدريم بطائرة إسعاف تركية إلى مدينة باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية بإسطنبول.