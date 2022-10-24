يوسف إسلام يعرب عن سعادته لوفائه بوعده وإحياء حفلة في تركيا

أعرب المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، اليوم الإثنين، عن سعادته البالغة بوفائه بوعده إحياء حفلة في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات خلال زيارته مقر وكالة الأناضول في أنقرة، حيث كان في استقباله نائب المدير العام أنيس برو، ومنسق إدارة المشاريع أوغوز قره قاش.

وحل إسلام ضيفا على بودكاست الأناضول، حيث لفت إلى أنه كان يود إقامة حفلة في تركيا منذ فترة طويلة.

وعبّر عن سعادته بتحقيق ذلك قائلا:" سعيد جدا لوفائي بوعدي بإقامة حفلة في تركيا".

وأشار إلى أنه تبرع بريع حفلاته في تركيا لصالح مبادرة "قطار السلام" التي أطلقتها "مؤسسة يوسف إسلام".

وأضح أنه يعمل على الوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين لمساعدتهم، عبر إحياء المزيد من الحفلات، امتثالا لحديث نبوي شريف يحث على إطعام الجائعين.

والأربعاء، أحيا المغني البريطاني الشهير يوسف إسلام، أول حفل موسيقي له في تركيا على هامش "مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي" بمدينة إسطنبول.

ويوسف إسلام، المولود في 21 يوليو/تموز 1948، مغني وكاتب أغانٍ بريطاني، اعتنق الإسلام عام 1977 ثم غير اسمه بعدما كان "كات ستيفنز".

واشتهر إسلام على نطاق واسع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر ألبوماته التي حققت مبيعات ضخمة وصلت إلى نحو 60 مليون نسخة.

ويقام "مهرجان طريق بي أوغلو الثقافي"، تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة التركية، خلال الفترة بين 1 و23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.