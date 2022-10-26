وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يستقبل نظيره البريطاني في إسطنبول

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، نظيره البريطاني بين والاس، وبحث معه التعاون في الصناعات الدفاعية وقضايا مشتركة.

ويزور الوزير البريطاني تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهها له نظيره أقار.

واستقبل أقار نظيره البريطاني، الأربعاء، بمراسم عسكرية أقيمت في أكاديمية القوى الجوية التركية بإسطنبول.

وأجرى الوزيران بعد مراسم الاستقبال زيارة لمعرض "ساها اكسبو" للطيران والدفاع، حيث استطلعوا هناك منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

ولاحقا ترأس الوزيران لقاء بين وفدي البلدين، بحثا خلاله قضايا الأمن والدفاع الثنائي والإقليمي، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتتميز زيارة وزير الدفاع والاس إلى تركيا بأنها أول زيارة رسمية بعد انتخاب ريشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بالتزكية.

كما تجدر الإشارة أن أقار أجرى زيارة إلى لندن في 6-7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التقى خلالها والاس.

ويوصف لقاء إسطنبول بأنه استمرار لاجتماع لندن.

والثلاثاء، انطلقت في إسطنبول فعاليات معرض "ساها إكسبو 2022" للدفاع والطيران، هو الأكبر بين نظرائه في أوروبا.

ويشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، في ظل إقبال من الزوار المحليين والأجانب.

ويستمر المعرض لغاية 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحًا للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.