وقف معارف التركي يستضيف قمة "التعليم بعد الجائحة" في إسطنبول

تجمع الدورة الثانية من قمة إسطنبول للتعليم، وزراء التعليم من 7 دول مع خبراء التعليم المتخصصين في حدث يستمر يومين، من المقرر له أن يبدأ يوم الجمعة بتنظيم من مؤسسة معارف، وهي منظمة دولية تدير شبكة من المدارس التي تمولها تركيا في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنعقد قمة هذا العام تحت عنوان "مستقبل المدارس: احتياجات التعليم في مرحلة ما بعد الوباء". وستركز ندوات القمة وفعالياتها لهذا العام على "احتياجات التعليم في مرحلة ما بعد الجائحة" بمشاركة وزراء التعليم من مختلف البلدان إضافةً إلى أكاديميين وخبراء، بهدف تبادل الآراء حول الأبعاد المختلفة للموضوع المركزي. كما ستركز اللجان على "العودة إلى المدرسة" و "مستقبل جيل كوفيد" و "التعليم المتميز" و "السعي البديل في التعليم".

علاوةً على ذلك، تقرر إثراء عروض "الممارسات الجيدة في التعليم" والتي يتم تجميعها من مدارس معارف في مختلف البلدان، من خلال معرض مسابقة التصوير الفوتوغرافي والفعاليات الأخرى التي ستوفر فرصاً لدراسة الحالات من مختلف دول العالم التي تقع المدارس فيها.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير التعليم محمود أوزار، كلمات افتتاحية في الحدث المقام في إسطنبول.

ومن بين المشاركين في القمة، وزراء التعليم من الكاميرون ومالي وزامبيا وقيرغيزستان وأوزبكستان وملاوي بالإضافة إلى وزير التعليم لمقاطعة أونتاريو بكندا. ومن بين المشاركين الآخرين أكاديميون من جامعة هارفارد وإنديانا وكامبريدج ومسؤولون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونسكو ورجال أعمال وإداريون من مؤسسات تعليمية مرموقة ومعلمون من اختصاصات مختلفة.

وسيحضر الوزراء اجتماعات رفيعة المستوى حول تأثير الوباء على عمليات التعليم والتدريب ونماذج المدارس المتغيرة بعد الوباء ومستقبل الكفاءات الرقمية وعمليات التعليم الشامل اللامنهجي ونماذج التعليم المختلط ونزاهة النظام الرسمي وغير الرسمي والتعلم مدى الحياة والتعليم المنزلي.

كما ستتناول لجنة "العودة إلى المدرسة" مسألة خسائر التعلم للطلاب مقارنةً بالتعليم الشخصي بعد الوباء، والتنمية الاجتماعية والعاطفية للطلاب في التعليم الشخصي وزيادة تحفيز المعلمين والطلاب والتنمر من الأقران والتسلط عبر الإنترنت ومشاركة الوالدين في التعليم. بينما تبحث لجنة "مستقبل جيل كوفيد" في قضايا تأثير كوفيد-19 على الجيل المتعلم، إضافةً إلى الفرص الوظيفية الناشئة والمواقف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية.

كذلك سيناقش المشاركون مناهج التقييم التقليدية والمبتكرة والتقييم متعدد الأبعاد للطلاب وتأثيرات الألعاب التعليمية على التعليم والتعلم التكيفي وتحسين جودة المواد الرقمية وتأثيرات التطورات الافتراضية في العالم الرقمي على التعليم في لجنة "التعليم المتمايز".

في حين تناقش لجنة "السعي البديل في التعليم" آثار الحصول على الشهادة، بالنسبة لتنمية الطلاب وتطوير كفاءة المعلم من ذوي الخبرة، وتأثيرات التعليم عن بعد على التعليم الرسمي والطلاب، وعمليات التخطيط الوظيفي الفعال للطلاب والقيادة القائمة على الإتقان وتعليم الأقران من خلال التوجيه والتدريب المهني.