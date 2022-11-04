الرئيس التركي: نواصل تنفيذ السياسات لتقوية دور المرأة في المجتمع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تواصل بكل عزيمة تنفيذ السياسات التي من شأنها تقوية دور المرأة في المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في "القمة الدولية الخامسة للمرأة والعدالة" التي أقيمت في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.

وانتقد أردوغان، في كلمة خلال القمة، محاولات نزع المرأة من مقومات وجودها الأساسي، لاسيما الأسرة، وإقحامها جنباً إلى جنب مع التيارات المنحرفة، لافتاً أن الجهات التي تقوم بهذه الممارسات هي في الواقع تحلق الضرر الأكبر بالمرأة نفسها.

وأكّد أنه لا يمكن تحقيق نتائج لصالح الإنسانية أو جعل هذه النتائج مستدامة في أي مجال لا تشارك فيه المرأة.

وأوضح أنه "عندما تأتي النساء جنباً إلى جنب مع مفهوم العدالة، فإن هناك العديد من الموضوعات التي يجب التحدث عنها ومناقشتها من الماضي إلى الحاضر والمستقبل".

وشدّد على أن مفهوم المرأة الذي تشكل من خلال الرموز الثقافية في المجتمعات والمناطق المختلفة وبأشكال مختلفة، يظهر تنوعاً يستحق المناقشة بشكل مفصل.