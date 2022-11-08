جسر الفاتح بإسطنبول يضيء بالبرتقالي دعماً لمرضى سرطان االدم

أضيء جسر السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، مساء الاثنين، باللون البرتقالي، للفت الأنظار والتضامن مع مرضى سرطان الدم "اللوكيميا".

جاء ذلك في إطار أنشطة وقف "لوسف" (LÖSEV) المعني بالأطفال المصابين بسرطان الدم.

وجرى إضاءة الجسر باللون البرتقالي لأنه لون التوعية الخاص بسرطان الدم، كجزء من الفعاليات التي يقوم بها الوقف في أسبوع الأطفال المصابين بالمرض، بين 2-8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتواصلت إضاءة الجسر باللون البرتقالي، منذ مساء الاثنين لغاية بزوغ الشمس صباح اليوم الثلاء.

ومرض سرطان الدم "اللوكيميا"، أو ابيضاض الدم، هو أحد أنواع السرطان الذي يتكون في الأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم ويصيب نقي العظم والجهاز اللـِّمفي وينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، وفي حالة الإصابة به يُنتج نقي العظم في الجسم كمية كبيرة جداً من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي لا يمكنها أن تقوم بوظائفها كما ينبغي، بحسب أطباء.