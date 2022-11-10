إسطنبول تفتتح أول مركز لتجربة سيارة "توغ" المحلية

افتتح بمدينة إسطنبول التركية أول مركز لتجربة سيارة توغ (TOGG) الكهربائية المحلية، في مركز "زورلو" التجاري.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مركز التجربة يتيح للجميع التعرف عن كثب إلى السيارة الكهربائية وفحص ميزاتها الرقمية.

وشهد المركز اهتماماً كبيراً من المواطنين للتعرف إلى السيارة، حيث يتلقون معلومات من قبل مسؤولي شركة "توغ"، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

وسيتم افتتاح 20 مركزاً للتجربة في 7 مناطق للتعريف بالسيارة الكهربائية.

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

والسيارة المنتجة من طراز C SUV العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، وتولى الرئيس رجب طيب أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.