قلة الهطولات المطرية تهدد منسوب المياه في سدود إسطنبول

يواصل منسوب المياه المخزنة في سدود ولاية إسطنبول بتركيا تراجعه ليصل معدله إلى 38 في المئة، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة المياه والصرف الصحي في المدينة (İSKİ).

ويعود تراجع منسوب مياه السدود إلى انخفاض معدل سقوط الأمطار، التي وبحسب بيانات رسمية كانت الأقل مقارنة بالسنة الماضية.

ووفقًا لبيانات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول، بلغ معدل إشغال السدود التي تزود المدينة بالمياه 38.63 بالمائة.

قال البروفيسور هندسة الأرصاد الجوية في جامعة إسطنبول التقنية (ITU) حسين طوروس: "لم تهطل الأمطار في اسطنبول ومنطقة مرمرة لفترة طويلة جدًا وإذا استمر منسوب المياه في السدود بالانخفاض، يجب علينا أن نستعد ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وتُظهر بيانات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (ISKI)، أن هطول الأمطار في منطقة مرمرة زاد بنسبة 60% في فبراير/شباط وانخفض بنسبة 71% في أكتوبر/تشرين الأول.

ويبلغ حجم تخزين سدود منطقة مرمرة 868.68 مليون متر مكعب، وهي تعمل بقدرة تشغيلية تساوي 335 مليون متر مكعب من المياه.

وأكد طوروس أن 40% من منسوب المياه في السدود الكبيرة التي تزود اسطنبول بالمياه "بوضع جيد"، وقال إنه لا توجد مشكلة خطيرة في الوقت الحالي، لكن يجب اتخاذ الاحتياطات من أزمة مياه محتملة.

هل تواجه أنقرة أزمة مياه؟

قال المدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي في أنقرة أردوغان أوزتورك: "على سكان إسطنبول الحذر، وأن يستخدموا المياه بأكثر الطرق اقتصادا".

وذكر أردوغان أوزتورك أن 11 سداً يوفر مياه الشرب ومياه الصرف الصحي إلى العاصمة أنقرة.

وأشار أوزتورك أن السدود توفر 1.4 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للاستعمال يومياً، أي ما يقارب 22% من حجم إشغال المياه البالغ 32%.

وأكد أوزتورك أن العالم بالأجمع يواجه خطرا جادا في المياه بسبب الاحتباس الحراري وهذا يجري على تركيا، مشيراً "كل قطرة من مياهنا ثمينة للغاية، لذلك، نحن بحاجة إلى التعامل الحريص مع المياه وترشيد استهلاكه".