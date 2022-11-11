السلطات التركية تلقي القبض على رئيس عصابة صربية في إسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية "زيليكو بويانيتش"، زعيم عصابة صربية مطلوب من الإنتربول، في منطقة ساريير بإسطنبول يوم الأحد.

وجاء الاعتقال بناءً على مذكرة توقيف دولية أفادت بأنه متورط في تهريب المخدرات، ومتهم أيضاً بقتل زميله الصربي "ريستو ميانوفيتش".

وحفرت فرق الشرطة فناء الفيلا التي كان يختبئ فيها "بويانيتش"، للاشتباه في أن جثة "ميانوفيتش" ربما تكون مدفونة هناك.

وجاء في تفاصيل القضية أن المقتول كان عضواً في عشيرة "سكالجاري" الإجرامية، والتي كانت على خلاف مع عشيرة "كافاك" من "بوجانيك" منذ عام 2014.

واتُهمت عشيرة "كافاك" بمقتل رئيس "سكالجاري" في إسطنبول في سبتمبر/أيلول.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن "بويانيتش" الذي يطلق عليه لقب "بوريس"، كان من بين 45 مجرماً مطلوباً في أوروبا ودخل تركيا بجواز سفر مزور يحمل اسماً مختلفاً.

كما أفادت وسائل إعلام أن أعضاء عصابة تركية محتجز زعيمها في إيطاليا، حصلوا على حوالي مليون يورو لقتل رئيس "سكالجاري" الذي كان مطلوباً لدى صربيا، وألقت السلطات التركية قبل 3 سنوات القبض عليه وتم تسليمه إلى صربيا، حيث تم إطلاق سراحه بعد محاكمة.

ويبدو أنه عاد إلى تركيا ببطاقة هوية وجواز سفر مزورين، مثلما فعل "بويانيتش" وهو مدان بقتل نحو 50 شخصاً في الصراع بين العشيرتين منذ 2014.