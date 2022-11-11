منظمة أوروبية: مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً مطلع نوفمبر

أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) في تقريرها الجمعة، أنّ مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحاما بين 3 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب بيان مديرية الطيران المدني التركية (SHGM) الجمعة أيضا، بلغ المعدل اليومي للرحلات الجوية في مطار إسطنبول 1232 رحلة.

وأشار البيان إلى أنّ المعدل اليومي للرحلات الجوية لشركة الخطوط التركية في نفس الفترة، كان الأعلى بمعدل 1248 من مختلف المطارات.

وبالعودة لتقرير المنظمة الأوروبية للملاحة الجوية جاء مطار لندن هيثرو بالمرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات بـ 1157 رحلة يوميا، أما ثالثا كان مطار شارل ديغول في فرنسا بـ 1147 رحلة يوميا.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن أكثر من 160 مليون مسافر استخدموا مطار إسطنبول خلال 4 سنوات، أي بعد افتتاحه في 29 أكتوبر 2018 وذلك عبر مليونا و109 آلاف و386 رحلة طيران.

وبين الوزير أنّ مطار إسطنبول سجل رقما قياسيا في يوليو/تموز الماضي بـ 1422 رحلة طيران يوميا.