إعادة فتح شارع الاستقلال بإسطنبول والمارة يضعون أزهار القرنفل مكان التفجير

عاد شارع الاستقلال إلى طبيعته في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول، بعد الهجوم الإرهابي أمس الأحد الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأعادت السلطات التركية، الاثنين، فتح شارع التسوق الأكثر ازدحاما في إسطنبول، أمام المارة صباح اليوم الاثنين بعد إغلاقه أمس وسط تواجد مكثف لقوات الأمن في أعقاب الهجوم.

وقامت فرق البلدية بتنظيف الشارع، كما أزالت مقاعد الجلوس في الشارع، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة أن منفذة التفجير جلست على أحدها قبل زرعها القنبلة.

ووضعت البلدية مكان وقوع الانفجار سجادة حمراء، حيث بدأ المارة بوضع أزهار القرنفل تخليداً لذكرى ضحايا التفجير الإرهابي.

وشارك اليوم الاثنين قائمقام منطقة "باي أوغلو" مصطفى دميريلي ورئيس البلدية حيدر علي يلدز في وضع الزهور بمكان وقوع الهجوم.

وقال دميريلي للصحفيين: "إنهم تركوا الزهور لتذكر الضحايا وإعطاء "رسالة مفادها أن الاستقلال عاد إلى أيامه المفعمة بالحيوية".



فيما قال رئيس البلدية حيدر علي يلدز: "أعتقد أن التضامن القوي سيساعدنا على مداواة جراحنا والتغلب على الأوقات الصعبة.. هذا هجوم على استقرارنا ووحدتنا وتماسكنا".

وأسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

وفجر الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي تسببت بتفجير في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول.

فيما أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، في وقت لاحق الاثنين، أن منفذة تفجير شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.