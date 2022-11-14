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اعتداء إسطنبول.. 39 مصابا يغادرون المشافي بعد إنهاء علاجهم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 14.11.2022 09:08
شارع تقسيم هذا الصباح الأناضول شارع تقسيم هذا الصباح (الأناضول)

غادر 39 من أصل 81 شخصا من الذين أصيبوا في تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، المشافي بعد استكمال علاجهم، حسبما أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن 42 مصابا يواصلون العلاج في المشافي.

وأوضح أن 5 من المصابين في التفجير، يرقدون حاليا في العناية المركزة لافتا إلى أن الوضع الصحي لاثنين منهم حرجة.

وفي سياق متصل، زار فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي ووزير الداخلية سليمان صويلو، المصابين في التفجير، ممن يرقدون في عدة مشافي بإسطنبول.

وأكد أوقطاي في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته للمصابين، على أن الكوادر الطبية تبذل ما بوسعها لعلاج المصابين.

وحتى الآن أسفر التفجير عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح نائب الرئيس التركي.

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