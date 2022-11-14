صويلو يعلن القبض على المسؤول عن تفجير إسطنبول ويتهم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، القبض على الشخص الذي وضع القنبلة التي انفجرت أمس الأحد في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين، متهماً تنظيم بي كي كي الإرهابي بالوقوف وراء العملية.

وأضاف صويلو، في تصريح فجر الاثنين من شارع الاستقلال، أن الشرطة التركية أوقفت 21 شخصاً على خلفية التفجير، ولاحقاً ألقت القبض على الشخص الذي وضع القنبلة.

وأردف وزير الداخلية التركي: "وفقاً لاستنتاجاتنا، تنظيم بي كي كي الإرهابي هو المسؤول عن الاعتداء".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أقطاي قالا في وقت سابق إن "امرأة" هي المسؤولة عن التفجير.

ومساء الأحد، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة"، مشيراً أن "المعلومات الأولية تفيد بأنه من المرجح أن يكون تفجير شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، عمل إرهابي".



وأضاف أقطاي، في تصريح أدلى به للصحفيين، خلال زيارته لمكان التفجير برفقة وزيري الداخلية سليمان صويلو والعدل بكير بوزداغ: "نعتقد أن تفجير شارع الاستقلال عمل إرهابي وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة".



وأكد أنه "سيتم ملاحقة المتورطين بهذا العمل ومن يقف وراءهم حتى لو كانوا في آخر الدنيا".



وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".



وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول، قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين، أن المتورطين في انفجار شارع الاستقلال بحي تقسيم في إسطنبول، سينالون العقاب اللازم.



وأضاف أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها.