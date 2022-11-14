منفذة تفجير إسطنبول تعترف بانتمائها لتنظيم "بي كي كي/واي بي جي"

قالت مديرية الأمن العامة في إسطنبول إنّ منفذة تفجير شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وجاء في بيان مديرية الأمن التركية، الاثنين، أنّ الإرهابية تلقت تدريبات "كضابطة مخابرات" وتعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة عين العرب (كوباني) شمالي حلب السورية.

وأشار البيان إلى أنّ المشتبه بها، وتدعى "أحلام البشير" من الجنسية السورية، دخلت تركيا، بشكل غير قانوني عبر منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأوضح البيان أن عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد فحص تسجيلات 1200 كاميرا وتوقيف 46 مشتبها به في مداهمات استهدفت 21 عنواناً.

وكشف البيان بأنه خلال استجواب المقبوض عليهم، تم تحديد أن المشتبه بها التي زرعت القنبلة ذهبت إلى عنوان في منطقة "كوتشوك شكمجه" بإسطنبول، بعد أن غادرت مكان الحادثة بسيارة إلى منطقة "أسنلر"، وأن القبض عليها تم فجر الاثنين الساعة 02:50 في العنوان المحدد.

وأكد قسم الجنايات في مديرية الأمن أنّ المادة المستخدمة في التفجير هي مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو القبض على منفذي تفجير إسطنبول الإرهابي قبل فرارهم إلى اليونان، مبيناً أنهم قبضوا على منفذة التفجير والشخص المكلف من قبل تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي بتصفيتها إثر تنفيذ الهجوم.