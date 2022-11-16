الأمن التركي ينشر مشاهد تحركات منفذة تفجير إسطنبول

نشرت السلطات الأمنية التركية مشاهد تظهر لحظة قدوم الإرهابية "أحلام البشير" إلى شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، وتركها القنبلة في مكان التفجير الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وبحسب المشاهد، التي نشرتها وكالة الأناضول، فإن الإرهابية دخلت شارع الاستقلال يوم الحادثة من جهة ميدان تقسيم بحلول الساعة 15.17 (12:17 تغ)، ثم واصلت المشي في الشارع وعلى ظهرها حقيبة وبيدها كيس.

ووصلت الإرهابية، المنتمية لتنظيم "بي كي كي / واي بي جي" والتي حاولت باستمرار إخفاء وجهها عبر حجابها، إلى موقع التفجير بحلول الساعة 15.30 وجلست على مقعد هناك أمام أحد المتاجر.

وبحسب المشاهد التي رصدتها كاميرات المراقبة فإن الإرهابية وبعد جلوسها قرابة 41 دقيقة، تركت حقيبتها على المقعد بحلول الساعة 16.11 ثم توجهت مشيا نحو ميدان تقسيم مرة أخرى.

وتظهر المشاهد أيضا بدء الإرهابية بالركض اعتباراً من الساعة 16.14، قبل أن تظهر بعد 3 دقائق في مشاهد أخرى وهي تمر من أمام فندق بميدان تقسيم.

وأسفر التفجير الذي وقع الأحد في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وأنها تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب شمالي سوريا.