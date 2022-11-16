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الحكم على الداعية التركي المحتال والمدان بجرائم جنسية بالسجن 8600 عام

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 16.11.2022 19:45
آخر تحديث في 16.11.2022 19:47
عدنان أوكتار في يد الشرطة DHA عدنان أوكتار في يد الشرطة (DHA)

أصدرت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء واحد من أطول الأحكام بالسجن بسجن الداعية عدنان أوكتار المدان بارتكاب بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.

واشتهر أوكتار المعروف باسم هارون يحيى من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الانترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في تموز/يوليو 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.

وسبق أن أدين أوكتار أوائل كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.

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