الحكم على الداعية التركي المحتال والمدان بجرائم جنسية بالسجن 8600 عام

أصدرت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء واحد من أطول الأحكام بالسجن بسجن الداعية عدنان أوكتار المدان بارتكاب بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.

واشتهر أوكتار المعروف باسم هارون يحيى من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الانترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط".

وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في تموز/يوليو 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.

وسبق أن أدين أوكتار أوائل كانون الثاني/يناير 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.