تحت شعار "الاستقلال لنا".. مسيرة حاشدة في إسطنبول رفضاً للإرهاب

نظمت في شارع الاستقلال في اسطنبول اليوم الأربعاء مسيرة جامعة تضامنا ضد الإرهاب، الذي أودى بحياة ستة أشخاص الأحد الماضي.

وشارك في مسيرة "الاستقلال بزيم" (أي الاستقلال لنا) زعماء المجتمعات المختلفة، بما في ذلك الحاخام الأكبر وكبار رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية والأرثوذكسية اليونانية والكنيسة السريانية والأئمة والدبلوماسيين من القنصليات وممثلي المنظمات غير الحكومية.

وترك الحشد، بقيادة حيدر علي يلدز، رئيس بلدية منطقة بيوغلو حيث يقع الشارع، الزهور في موقع التفجير الذي نفذه إرهابي من حزب العمال الكردستاني.

وأعادت السلطات التركية، الاثنين، فتح شارع التسوق الأكثر ازدحاما في إسطنبول، أمام المارة صباح اليوم الاثنين بعد إغلاقه أمس وسط تواجد مكثف لقوات الأمن في أعقاب الهجوم.

وقامت فرق البلدية بتنظيف الشارع، كما أزالت مقاعد الجلوس في الشارع، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة أن منفذة التفجير جلست على أحدها قبل زرعها القنبلة.

ووضعت البلدية مكان وقوع الانفجار سجادة حمراء، حيث بدأ المارة بوضع أزهار القرنفل تخليداً لذكرى ضحايا التفجير الإرهابي.