سائقو التاكسي يشاركون في تأبين ضحايا هجوم إسطنبول

قام رئيس غرفة سائقي سيارات الأجرة بمدينة إسطنبول، أيوب أقصو، والعديد من السائقين بالمشاركة في تأبين ضحايا هجوم شارع الاستقلال.

وحمل المشاركون في التأبين لافتة كتب عليها "ندين الإرهاب"، ووضعوا الزهور على المنصة المخصصة لتأبين الضحايا.

وأعرب المشاركون عن حزنهم الشديد، وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، توجهوا إلى الدعاء والرحمة على أرواح الضحايا.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب شمالي سوريا.