نقل منفذة تفجير إسطنبول والمشتبه بهم إلى القصر العدلي

أعلنت السلطات التركية، الخميس، نقل بعض المشتبه بهم في تنفيذ تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول إلى القصر العدلي، عقب استكمال التحقيقات معهم في مديرية الأمن.

ويأتي ذلك في إطار التحقيق، الذي تواصله النيابة العامة بإسطنبول، عن ملابسات التفجير الإرهابي الذي وقع الأحد وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وجرى نقل المشتبه بهم وعلى رأسهم منفذة التفجير، أحلام البشير، من مقر مديرية أمن إسطنبول إلى المشافي المحيطة لإجراء الفحوصات الطبية، ومن هناك نقلوا إلى قصر "تشاغلايان" العدلي، تزامناً مع تدابير أمنية.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وأنها تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب شمالي سوريا.





والأربعاء، اعترفت الإرهابية "البشير"، خلال استجوابها الأول لدى السلطات التركية أنها تلقت أمر تنفيذ الهجوم من مسؤول كبير في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يدعي باسمه الحركي "حاجي" في منطقة منبج بريف حلب الشرقي شمالي سوري، وأنها دخلت إلى تركيا عبر منطقة عفرين، بعد أن مكثت في مدينة منبج لمدة شهرين.

وبحسب المعلومات التي، نقلتها وكالة الأناضول من مصادر أمنية، فإن الإرهابية البشير التي تم القبض عليها في منطقة كوتشوك جكمجة بإسطنبول، كانت تخطط للفرار إلى خارج البلاد عبر ولاية أدرنة الحدودية بعد تنفيذ التفجير.