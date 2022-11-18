تركيا تنتقد تناول إعلام أجنبي هجوم إسطنبول من زاوية سياحية

وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو انتقاداً للطريقة التي غطت فيها وسائل إعلام أجنبية أخبار التفجير الإرهابي في إسطنبول، وتناوله من زاوية سياحية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بعد وضعه زهوراً اليوم الجمعة، على موقع التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بإسطنبول لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم جرائه.

واستنكر وزير الخارجية التركي طريقة تغطية بعض وسائل الإعلام للتفجير، ومنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف: "فليقل هؤلاء ما يشاؤوا وليواصلوا دعم التنظيمات الإرهابية ويمدوها بالسلاح ويقدموا التدريب لها، سنواصل نحن سحق الإرهابيين".