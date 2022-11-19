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بينهم اثنين من أصول عربية.. بلغاريا توقف 5 مشتبه بهم بتفجير إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
صوفيا
نشر في 19.11.2022 14:00
آخر تحديث في 19.11.2022 14:11
الأناضول (الأناضول)

أعلنت السلطات البلغارية اليوم السبت، توقيف 5 مشتبه بهم في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري، سيكا ميليفا، إن الحكومة البلغارية أعلنت توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسية المولدوفية و2 من أصول عربية.

وأشارت ميليفا في تصريح لوكالة الأنباء البلغارية، أن توقيف المشتبه بهم الخمسة جاء نتيجة للتعاون المثمر مع السلطات الأمنية التركية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام بلغارية، أن المشتبه بهم الخمسة دخلوا بلغاريا بشكل غير قانوني بعد 3 أيام من التفجير.

وضمن الموقوفين الخمسة "عمران عبد الرامي" المساعد المقرب للإرهابي "بلال حسان" المطلوب بالنشرة الحمراء من الانتربول الدولي.

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