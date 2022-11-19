القائمة الرئيسية
إسطنبول
القائمة الرئيسية

توقيف شخصين جديدين للاشتباه بصلتهما بانفجار إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.11.2022 13:37
آخر تحديث في 19.11.2022 13:54
توقيف مشتبه بهما جديدين في قضية تفجير إسطنبول الأناضول توقيف مشتبه بهما جديدين في قضية تفجير إسطنبول (الأناضول)

قامت فرق الأمن التركية بتوقيف شخصين مشتبه بهما جديدين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفاد مديرية أمن إسطنبول، السبت، أنها أوقفت شخصين يعتقد أنهما ساعدا منفذة التفجير الإرهابية أحلام البشير والمشتبه به الهارب بلال حسان، في العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

وأحضر المشتبه بهما إلى مديرية أمن إسطنبول حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقهما.

وأسفر التفجير الإرهابي، الأحد، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن السلطات المختصة داهمت 14...
مختارات