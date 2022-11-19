توقيف شخصين جديدين للاشتباه بصلتهما بانفجار إسطنبول

قامت فرق الأمن التركية بتوقيف شخصين مشتبه بهما جديدين في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأفاد مديرية أمن إسطنبول، السبت، أنها أوقفت شخصين يعتقد أنهما ساعدا منفذة التفجير الإرهابية أحلام البشير والمشتبه به الهارب بلال حسان، في العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

وأحضر المشتبه بهما إلى مديرية أمن إسطنبول حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقهما.

وأسفر التفجير الإرهابي، الأحد، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.