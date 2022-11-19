صويلو: داهمنا 14 منزلا قبل العثور على الإرهابية منفذة التفجير في إسطنبول

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن السلطات المختصة داهمت 14 منزلا قبل العثور على الإرهابية منفذة التفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول، الأحد الماضي.

جاء ذلك في إجابته عن أسئلة وانتقادات النواب أثناء مناقشات موازنة الوزارة لعام 2023، الجمعة.

وقال الوزير: "داهمنا ما لا يقل عن 14 منزلا، وكان الـ 13 هو المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة أخرى، لكننا عثرنا عليها".

واعتبر صويلو أن "بي كي كي" الإرهابي هو "تنظيم للاستخبارات الأمريكية"، مشيرا أن "حزب الشعوب الديمقراطي التركي هو الامتداد السياسي لـ بي كي كي".

ولفت إلى أن السفير الأمريكي في تركيا أصدر بيان (تعزية) بعد التفجير في إسطنبول، مبينا أن القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي فرهاد عبدي شاهين الملقب بـ "مظلوم عبدي" وتنظيم "هي بي جي" أصدروا بيانات لنفي صلتهم بالتفجير.

ولفت صويلو إلى أنه كان في شمالي سوريا لافتتاح مشاريع عندما تلقى نبأ وقوع تفجير في شارع الاستقلال بإسطنبول.

وذكر أنه سارع بالقدوم إلى إسطنبول، للإشراف على عمليات التحقيق لكشف ملابسات التفجير.

وأشار صويلو إلى أن الإرهابية أحلام قالت إن التنظيم كان ينوي تهريبها إلى اليونان لدى استجوابها الأولي، وكررت قول ذلك في إفادتها في النيابة والمحكمة.

وحول الإرهابيين الضالعين في التفجير، قال صويلو إن إرهابيا في عين العرب السورية قال لصاحب ورشة نسيج في إسطنبول ينحدر من عين العرب أيضا، بأنه سيرسل له شخصين ليأويهما، أحدهما الإرهابية البشير.

وأشار إلى أن الإرهابي الملقب "خليل" كان يتولى تأمين الدعم اللوجستي من القامشلي بسوريا، فيما الإرهابي الآخر الملقب "حجي" الموجود في منبج السورية هو الذي كان يدير العملية، وهو من قام بتكليف الإرهابية بتنفيذ التفجير بعد أن جعلها أداة طيعة بيده ورتب العلاقة بينها والمدعو بلال حسان الذي كان يتحرك معها.

كما لفت إلى وجود أشخاص آخرين ضالعين في العملية، بينهم إرهابي تم إلقاء القبض عليه في اعزاز السورية، وشخص قبض عليه في ولاية أدرنة التركية الحدودية، كان مكلفا بتهريب المتورطين في التفجير إلى بلغاريا أو اليونان.