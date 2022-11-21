إدارة الهجرة التركية تصدر بياناً حول مقطع فيديو متداول لسياح بشارع الاستقلال

أصدرت رئاسة إدارة الهجرة التركية، الاثنين، بياناً قالت فيه إن المقطع المتداول مؤخراً حول 3 سيّاح بشارع الاستقلال، تم تصويره قبل التفجير الإرهابي، معتبرة أن نشره عقب الحادثة عمل غير مسؤول وتحريضي.

ويظهر في المقطع المصور الذي يشير إليه بيان إدارة الهجرة، 3 سياح وهم يصورون مقطعاً في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، ويحتوي على عبارة عن المزاح حول السرقة.

وأوضح البيان أنه ونتيجة للتحريات الأمنية تبين أن المقطع المتداول تم تصويره قبل وقوع التفجير الإرهابي بهدف المزاح.

وأكد أن نشر المقطع المصور عقب أيام من التفجير الإرهابي عمل غير مسؤول وتحريضي.

وحذّر من أن نشر المقطع المصور بشكل تحريضي وسوء نية، يضر بأجواء الاستقرار في تركيا، ويؤدي إلى الصدام بين المواطنين والسياح والأجانب.

وأفاد ببدء "الإجراءات الإدارية اللازمة حول هذا التصرف غير المسؤول."

ولفت بيان إدارة الهجرة، أن الأشخاص الـ 3 الذين يظهرون في المقطع المصور، غادر منهم اثنين تركيا يومي 8 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما تتواصل الإجراءات الإدارية لتأمين خروج الشخص الثالث من البلاد.

وأكد أن إدارة الهجرة تقوم بالإجراءات القضائية والإدارية اللازمة بحق كافة "التصرفات الفردية" المماثلة التي قالت إنه من غير الممكن تعميمها على جميع الأجانب في البلاد.