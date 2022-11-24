رواية الهاوية الجميلة للتونسي يامن المناعي تفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا

فاز الروائي التونسي يامن المناعي بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن روايته "الهاوية الجميلة" ("بيل أبيم") التي تناول فيها قضية مختلف أشكال العنف في المناطق الفقيرة في تونس.

وأطلقت مؤسسة جان لوك لاغاردير باسم الصناعي والقطب الإعلامي الفرنسي (1928-2003)، ومعهد العالم العربي برئاسة وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ الجائزة عام 2013 وهي بقيمة 10 آلاف يورو.

ويقيم يامن المناعي (42 عاماً) في فرنسا منذ أن كان في الثامنة عشرة. وتتناول روايته الصادرة بالفرنسية عن منشورات إليزاد التونسية، قصة صبي في الخامسة عشرة سجن بعدما قتل والده.

وأشادت لجنة التحكيم بـ"الرواية القصيرة المشوقة المكتوبة بأسلوب بسيط وقويّ في آن، وتفضح من خلال مسار مراهق متمرّد، مظالم المجتمع القاسي في الضواحي الشعبية التونسية".

وسبق أن فاز المناعي بجائزة الكتاب البرتقالية في إفريقيا عن الرواية نفسها.

كما مُنح تقدير خاص للكاتب السوداني حمور زيادة عن روايته "الغرق" الصادرة عن دار "العين" وتتناول قصة قرية على ضفاف نهر النيل هزّها العثور على جثة مراهقة عام 1969. وصدرت الرواية في فرنسا عن دار "آكت سود" بعنوان "غريقات النيل".

وتشكل جائزة الأدب العربي إحدى الجوائز الفرنسية النادرة التي تكافئ الكتب الأدبية العربية. وهي تشجع عملا أدبيا ألّفه كاتب يتحدّر من إحدى دول جامعة الدول العربية، سواء كان صادرا بالفرنسيّة أو مترجماً إلى الفرنسية.