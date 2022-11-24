ضبط 3.5 طن من المخدرات في عمليات أمنية متزامنة بمدينة إسطنبول

ضبطت السلطات التركية 3 أطنان و533 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين المخدرة في عمليات أمنية متزامنة بمدينة إسطنبول، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس.

وأشار صويلو في بيان على موقع "تويتر" إلى أن الكمية المذكورة هي أكبر كمية تُضبط في تركيا في وقت واحد.

وأضاف أنه "بعد متابعة استمرت 6 أشهر، ضبطنا 3 أطنان و533 كيلوغراما من الميثامفيتامين في عمليات أمنية بإسطنبول بين 16 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

وأردف "تم حبس 12 شخصا حتى الآن، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق 10 أشخاص أخرين".