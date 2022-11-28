نشر صورة مشتبه به بتفجير إسطنبول أمام شعار تنظيم "واي بي جي" الإرهابي

نشرت قوات الأمن التركية، الاثنين، صورة للمشتبه به "بلال حسان" المتورط بالتفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بإسطنبول، أمام شعار تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، بعد العثور عليها في هاتف شقيقه.

وتتواصل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بخصوص الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط إسطنبول.

وأظهرت الصورة التي التقطها الفار حسان وهو يلبس زياً مموهاً يرتديه عناصر التنظيم الإرهابي.

والأحد، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو في غرفة دردشة بموقع تويتر، عن إلقاء القبض على شقيق بلال حسان.

وأحضرت فرق مكافحة الإرهاب شقيق المدعو بلال حسان، إلى مديرية أمن إسطنبول، وتبين أن المشتبه به (شقيق بلال) يقيم في تركيا منذ عامين واسمه الكامل "أحمد الحاج نواس"، ويعمل في ورشة ملابس في منطقة "بي أوغلو" بإسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول أن صورة بلال حسان الملتقطة أمام شعار تنظيم "واي بي جي" تم الحصول عليها من هاتف شقيقه.

ومن المنتظر إحالة أحمد الحاج نواس إلى القصر العدلي عقب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في مديرية الأمن.

يشار إلى أن السلطات التركية أمرت بحبس 24 من أصل 59 متهماً تم توقيفهم على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات المستمرة حول التفجير.

وسابقاً، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وأنها تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب شمالي سوريا.