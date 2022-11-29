مطار صبيحة بإسطنبول يحصل على "جائزة المطار الرقمي"

نال مطار صبيحة غوكتشن بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول، جائزة المطار الرقمي لعام 2022 من قبل منظمة "بلوسكاي أوردز" (Bluesky Awards) لجوائز الطيران.

وبحسب بيان إدارة المطار، الثلاثاء، نظمت "بلوسكاي أوردز" الدولية التركية جوائز ضمن فئتي "النجاح للطيران" و"مشاريع الطيران".

وتقدمت 11 دولة لنيل جوائز الطيران التي تمنحها المنظمة التركية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند.

وتسلمت الجائزة مديرة تكنولوجيا المعلومات والأتمتة في مطار صبيحة غوكتشن، أسمهان بايسال أندرسون.

وأعربت وفق البيان عن فخرها باسم مطار صبيحة غوكتشن، وبحصولها على جائزة المطار الرقمي.