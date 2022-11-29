32 ألف شخص يزورون معرض حلال إكسبو في إسطنبول

كشف مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال، عن أن إجمالي عدد الزيارات بلغت نحو 32 ألف شخص لمعرض "حلال إكسبو 9" الذي استضافته إسطنبول بين 24 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأشار المجلس في بيان، الثلاثاء، أن المعرض اختتم فعالياته بنجاح بمشاركة جهات نشطة بسوق الحلال الذي تتجاوز قيمته 7 تريليونات دولار عالميا في قطاعات الأغذية والتمويل والسياحة والمنسوجات ومواد التجميل والطب والأدوية والكيميائيات.

ولفت إلى أن المعرض شهد مشاركة 39 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وهولندا والهند، بواقع 446 شركة، 305 منها أجنبية و141 تركية.

وأضاف: "زار المعرض 31 ألفا و905 أشخاص، بينهم 8 آلاف و674 أجنبيا من 117 بلدا".

ونقل البيان عن رئيس مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال يونس إته، إعرابه عن سروره وفخره بتنظيم معرض حلال إكسبو بنسخته التاسعة والذي يعتبر أحد أهم الأحداث في العالم.

وقال: "غادرت كل الشركات المشاركة بلدنا مع إبرام اتفاقات تعاون قوية، وخاصة أننا حققنا نتائج ناجحة للغاية عبر برنامج (معاملات الشركات) الذي أطلقناه العام الماضي ونظمناه مجددا العام الحالي".

وأضاف: "بلغ حجم الأعمال خلال المعرض مليار دولار".