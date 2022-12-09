إسطنبول تحتضن اجتماعاً تباحثياً بين دبلوماسيين روساً وأمريكيين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اجتماعاً يضم دبلوماسيين روس وأمريكيين يعقد اليوم الجمعة، في إسطنبول للتباحث في المشاكل الثنائية والعلاقات.

جاء ذلك في تصريحات في جلسة نظمها "نادي فالداي الدولي للحوار" في موسكو.

ولفت النائب إلى أن دبلوماسيين روس وأمريكيون يعقدون المباحثات اليوم في إسطنبول، مشيرا أن هكذا لقاءات تتم بين الفينة والأخرى لبحث "المواضيع المزعجة" في العلاقات الثنائية.

وأوضح أن اجتماع اليوم يتناول موضوع عمل السفارتين الروسية والأمريكية.

وأكد أن اللقاء هو مجرد اجتماع عمل، وليس مؤشرا على استئناف الحوار حول قضايا هامة مع الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف إنهم يؤكدون من خلال الاتصالات مع الجانب الأمريكي على مختلف المستويات، على أن قنصليتي البلدين يجب أن تعملان وأن المواطنين الروس يجب أن يحصلوا على تأشيرات.