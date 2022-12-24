أمينة أردوغان: مشروع "صفر نفايات" سيبقى ميراثا للأجيال القادمة

صرحت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الجمعة، إن مشروع "صفر نفايات" سيبقى ميراثاً للأجيال القادمة.

كلمة السيدة الأولى، جاءت في حفل توزيع جوائز القمة الدولية الثالثة للنفايات الصفرية في مدينة إسطنبول.

وأشارت إلى أن العام الحالي يحل فيه الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق مشروع "صفر نفايات"، شاكرة كافة داعمي المشروع من مؤسسات ومنظمات وممثلي القطاع الخاص.

ومخاطبة جيل الشباب قالت السيدة أردوغان: "إن حركة صفر نفايات التي أطلقناها، سترتقي بين أيديكم وستبقى ميراث للعالم برمته وللأجيال القادمة".

وشددت على ضرورة الانتقال إلى الأفعال لا الأقوال، قائلة "علينا الانتقال إلى ما بعد الكلام وأن نكون جزء من الحل".

ونوّهت أن المنظور الذي رسمته تركيا خلال السنوات الخمس الماضية حول مشروع صفر نفايات يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم.

وأعربت عن استعداد بلادها لمشاركة خبراتها حول مشروع صفر نفايات مع كافة البلدان الراغبة بالتعاون مع تركيا في حماية البيئة.

وفي ختام الحفل، حصل رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز، والكاتب في صحيفة حرييت فاتح تشاكيرغه، ومنتج الوثائقيات في تي آر تي دوغان آقدوغان، على جائزة الإعلام لمشروع صفر نفايات.

ويقوم مشروع صفر نفايات على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030.

وعبر المشروع، تم توفير 397 مليون طن من المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 مليون برميل من النفط، بين 2017-2020.

كما ساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من النفايات الصالحة للاستخدام، وفي تقليل ملياري طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 209 ملايين شجرة خلال الفترة ذاتها.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وافقت منظمة الأمم المتحدة، على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/ آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".